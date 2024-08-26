Тревога продолжалась более 8 часов: все о массированной атаке РФ по Киеву

Боевая работа велась на подступах к Киеву, по данным местных властей.
Воздушная тревога в Киеве в понедельник, 26 августа, суммарно продолжалась 8,5 часов. Во время атаки удалось сбить два десятка дронов.
Об этом сообщает пресс-служба КМВА.
Отмечается, что в течение ночи было уничтожено до десятка вражеских дронов, такое же количество — во время дневной атаки БПЛА.
"В общей сложности было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, которые направлялись на столицу. Боевая работа велась на подступах к Киеву. Обломки одного из последних БПЛА упали на трассу Киев – Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелся автомобиль, пострадал водитель. городе – без разрушений", — добавил Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, в Киеве обломки беспилотника упали на дорогу, загорелись – и уничтожили легковое авто.
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