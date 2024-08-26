В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Есть угроза беспилотников для столицы.
В Киеве и ряде областей в понедельник, 26 августа, в 14:20 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" – отметил начальник КМВА.
Напомним, в Киеве и области предыдущая тревога продолжалась 7 часов 46 минут.
Напомним, в Киевской области есть повреждения инфраструктурных объектов и частных домов в результате российской атаки.
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