В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Есть угроза беспилотников для столицы.

В Киеве и ряде областей в понедельник, 26 августа, в 14:20 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" – отметил начальник КМВА.

Карта тревог на 14:30 26 августа / Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Киеве и области предыдущая тревога продолжалась 7 часов 46 минут.

Напомним, в Киевской области есть повреждения инфраструктурных объектов и частных домов в результате российской атаки.

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