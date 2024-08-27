У Києві вночі пролунали вибухи: спрацювала ППО

У Києві в ніч проти 27 серпня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о 01:15 ночі. Вибухи було чутно на Лівобережжі.

Начальник КМВА Серій Попко повідомив, що на підступах до столиці спрацювала протиповітряна оборона.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомив Попко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару по готелю у Кривому Розі одна жінка загинула.

Крім того, ми також інформували, що у Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі.

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