Есть ли угроза прорыва Киевской ГЭС после атаки РФ: источник Forbes о повреждении станции

Киевская ГЭС была повреждена в результате массированной российской атаки. Однако критических разрушений нет.

Утром в понедельник, 26 августа, Россия совершила массированную атаку ракетами и беспилотниками по украинским энергообъектам. В результате ударов была повреждена Киевская гидроэлектростанция.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на топ-менеджера государственной энергокомпании, осведомленного о ситуации на станции и давшего комментарий на условиях анонимности.

По словам собеседника журналистов, россияне целенаправленно пытались разрушить Киевскую ГЭС.

"В результате обстрелов есть попадания и повреждения. Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет", — подчеркнул он.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что разрушить Киевскую ГЭС ракетами невозможно. Однако россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники.

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