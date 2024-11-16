В Киеве ночью раздались взрывы

В столице и области работают силы ПВО.
В Киеве в ночь на 16 ноября раздались взрывы.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в городе.
Также о работе сил ПВО в Киеве и области заявили в КМВА.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове ночью раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в пригороде Киева были слышны взрывы.
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