В Киеве ночью раздались взрывы

В столице и области работают силы ПВО.

В Киеве в ночь на 16 ноября раздались взрывы.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в городе.

Также о работе сил ПВО в Киеве и области заявили в КМВА.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове ночью раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в пригороде Киева были слышны взрывы.

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