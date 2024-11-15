Под Киевом работник ТЦК стрелял в грузчика склада: в Минобороны проводят проверку (видео)

В случае установления фактов превышения служебных полномочий Минобороны направит материалы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
Министерство обороны Украины изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником территориального центра комплектования в селе Счастливое под Киевом.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) приступила к проверке правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений.
Ранее в Сеть попало видео, как мужчина в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот убегал.
В полиции говорят, что, по их данным, выстрелы якобы произвел представитель добровольческого формирования территориальной громады.
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