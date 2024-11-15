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Стрельба на складе в Киевской области: пассажир авто ударил работника муниципальной варты – Сухопутные войска

Стрельба на складе в Киевской области: пассажир авто ударил работника муниципальной варты – Сухопутные войска

Мужчина в военной форме открыл огонь по работнику склада/Коллаж ТСН.ua

В Сухопутных войсках поведали подробности инцидента.

Сегодня утром в Бориспольском районе Киевской области во время осуществления мероприятий оповещения произошла стрельба.

В Сухопутных войсках поведали подробности инцидента.

"По состоянию на данный момент известно следующее:

1. Согласно нормам действующего законодательства, в Пристоличной ТГ к мерам оповещения привлечена созданная для этого группа оповещения.

2. ⁠В ее состав вошли, в частности, военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной варты" громады.

3. ⁠Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам громады.

4. В ходе одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил военного учета. А пассажир этого же авто – выбежал из него, ударил работника муниципальной варты и начал убегать.

5. Работник "Муниципальной варты", которого ударили, побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия.

6. Пострадавшие отсутствуют, мужчина скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

Пока что все известные в настоящее время факты проверяются.

"Мы просим все медиа-платформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", — просят в Сухопутных войсках.

Напомним, 15 ноября в Сети распространили видео с подписью о том, что якобы сотрудник ТЦК стрелял в гражданского. В Минобороны подтвердили, что видео работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.

Работник ТЦК открыл огонь по гражданскому?! На Киевщине слышали стрельбу!

Работник ТЦК открыл огонь по гражданскому?! На Киевщине слышали стрельбу!

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