Стрельба на складе в Киевской области: пассажир авто ударил работника муниципальной варты – Сухопутные войска

Сегодня утром в Бориспольском районе Киевской области во время осуществления мероприятий оповещения произошла стрельба.

В Сухопутных войсках поведали подробности инцидента.

"По состоянию на данный момент известно следующее:

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1. Согласно нормам действующего законодательства, в Пристоличной ТГ к мерам оповещения привлечена созданная для этого группа оповещения.

2. ⁠В ее состав вошли, в частности, военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной варты" громады.

3. ⁠Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам громады.

4. В ходе одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил военного учета. А пассажир этого же авто – выбежал из него, ударил работника муниципальной варты и начал убегать.

5. Работник "Муниципальной варты", которого ударили, побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия.

6. Пострадавшие отсутствуют, мужчина скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

Пока что все известные в настоящее время факты проверяются.

"Мы просим все медиа-платформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", — просят в Сухопутных войсках.

Напомним, 15 ноября в Сети распространили видео с подписью о том, что якобы сотрудник ТЦК стрелял в гражданского. В Минобороны подтвердили, что видео работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.

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