У Києві вночі пролунали вибухи

У столиці та області працюють сили ППО.

У Києві в ніч проти 16 листопада пролунали вибухи.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Києві чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони у місті.

Також про роботу сил ППО в Києві та області заявили у КМВА.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у передмісті Києва було чутно вибухи.

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