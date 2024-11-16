У Києві вночі пролунали вибухи

У столиці та області працюють сили ППО.
У Києві в ніч проти 16 листопада пролунали вибухи.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Києві чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони у місті.
Також про роботу сил ППО в Києві та області заявили у КМВА.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вночі пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у передмісті Києва було чутно вибухи.
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