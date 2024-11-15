Під Києвом працівник ТЦК стріляв у вантажника складу: у Міноборони проводять перевірку (відео)

У разі встановлення фактів перевищення службових повноважень, Міноборони скерує матеріали до правоохоронних органів для подальшого розслідування.
Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у селі Щасливе під Києвом.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
"Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.
Раніше до Мережі потрапило відео, як чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав.
Натомість у поліції кажуть, що, за їхніми даними, постріли нібито здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.
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