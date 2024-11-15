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Під Києвом працівник ТЦК стріляв у вантажника складу: у Міноборони проводять перевірку (відео)

Під Києвом працівник ТЦК стріляв у вантажника складу: у Міноборони проводять перевірку (відео)

Під Києвом працівник ТЦК стріляв у вантажника / Фото: скриншот з відео

У разі встановлення фактів перевищення службових повноважень, Міноборони скерує матеріали до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у селі Щасливе під Києвом.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.

Чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав

Чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав

Раніше до Мережі потрапило відео, як чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав.

Натомість у поліції кажуть, що, за їхніми даними, постріли нібито здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.

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