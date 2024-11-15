"Ваш син потрапив у ДТП": шахраї ошукали 88-річну жінку на 100 тисяч гривень (фото)

Шахраів затримали, їм світить по п'ять років за ґратами.

У Києві шахраї ошукали 88-річну жінку на майже 100 тис. грн за схемою "ваш син потрапив у ДТП".

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, двоє спільників 54 та 18 років, використовуючи схему "ваш родич потрапив у ДТП", ошукали 88-річну жінку. Пенсіонерці подзвонили та розповіли, що її син потрапив у аварію та терміново потрібні гроші для його лікування. Повіривши в цю історію, жінка віддала одному з підозрюваних 35 тис. грн та 1500 євро, коли той прийшов за грошима", – йдеться у повідомленні.

Шахраї ошукали 88-річну жінку на майже 100 тис. грн / Фото: Київська міська прокуратура

18-річний молодик віддав гроші своєму спільнику, отримавши свою винагороду – 10 тис. грн. Одразу після цього спільників затримали.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва двом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні замаху на шахрайство, за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди потерпілій, в період воєнного стану.

Шахраї ошукали 88-річну жінку на майже 100 тис. грн / Фото: Київська міська прокуратура

Тепер шахраям світить по п'ять років за ґратами.

Шахраї ошукали 88-річну жінку на майже 100 тис. грн / Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, до Мережі потрапило відео, як чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав.

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