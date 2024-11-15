Працівник ТЦК стріляв у вантажника на Київщині: поліція порушила справу

Одному з групи оповіщення загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини в селі Щасливе. Інцидент стався сьогодні вранці, коли представник групи оповіщення, що перевіряв документи у чоловіка, здійснив два постріли у повітря після того, як пасажир авто побіг на територію підприємства.

Про це повідомила поліція Київської області.

Згідно з повідомленням поліції, група оповіщення за наказом ТЦК проводила перевірку на наявність військово-облікових документів.

"Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства. У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли у повітря", - йдеться в повідомлені.

Поліція вилучила пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Пошкоджень чи постраждалих внаслідок події немає. Слідчі кваліфікували дії чоловіка як хуліганство, що передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом працівник ТЦК стріляв у вантажника складу: у Міноборони проводять перевірку.

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