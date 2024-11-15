"Ваш сын попал в ДТП": мошенники обманули 88-летнюю женщину на 100 тысяч гривен (фото)

Мошенников задержали, им светит по пять лет за решеткой.

В Киеве мошенники обманули 88-летнюю женщину почти на 100 тыс. грн по схеме "ваш сын попал в ДТП".

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"По данным следствия, двое подельников 54 и 18 лет, используя схему "ваш родственник попал в ДТП", обманули 88-летнюю женщину. Пенсионерке позвонили и рассказали, что ее сын попал в аварию и срочно нужны деньги для его лечения. Поверив в эту историю женщина отдала одному из подозреваемых 35 тыс. грн и 1500 евро, когда тот пришел за деньгами", – говорится в сообщении.

Мошенники обманули 88-летнюю женщину почти на 100 тыс. грн / Фото: Киевская городская прокуратура

18-летний парень отдал деньги своему сообщнику, получив свое вознаграждение – 10 тыс. грн. Сразу после этого подельников задержали.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева двоим мужчинам поставлено в известность о подозрении в совершении покушения на мошенничество, по предварительному сговору группой лиц, нанесшего существенный ущерб потерпевшей, в период военного положения.

Мошенники обманули 88-летнюю женщину почти на 100 тыс. грн /Фото: Киевская городская прокуратура

Теперь мошенникам светит по пять лет за решеткой.

Мошенники обманули 88-летнюю женщину почти на 100 тыс. грн / Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, в Сеть попало видео, как мужчина в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот бежал.

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