Работник ТЦК стрелял в грузчика на Киевщине: полиция возбудила дело

Одной из группы оповещения грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция Киевщины начала уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое. Инцидент произошел сегодня утром, когда представитель группы оповещения, проверявший документы у мужчины, произвел два выстрела в воздух после того, как пассажир авто побежал на территорию предприятия.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Согласно сообщению полиции, группа оповещения по приказу ТЦК проводила проверку на наличие военно-учетных документов.

"Во время проверки документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия. В этот момент представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять и произвел два выстрела в воздух", — говорится в сообщении.

Полиция изъяла устройство отстрела резиновых шаров и гильзы. Повреждений или пострадавших в результате происшествия нет. Следователи квалифицировали действия мужчины как хулиганство, предусматривающее наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом работник ТЦК стрелял в грузчика склада: в Минобороны проводят проверку.

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