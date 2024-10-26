В Киеве ночью раздалась серия взрывов

В столице работали силы ПВО.
В Киеве в ночь на 26 октября прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
"В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Позже было сообщение о повторных взрывах в столице.
Перед взрывами местные власти и военные сообщили об угрозе ударных беспилотников для столицы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате удара российского БПЛА погиб один ребенок.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне нанесли ракетный удар по Днепру.
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