В Киеве в результате удара российского БпЛА погиб один ребенок — Кличко

Всего пострадали 5 человек.

Российские захватчики нанесли удар по жилому дому в Соломенском районе Киева, в результате чего погибла девочка 2009 года рождения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Пять пострадавших в доме в Соломенском районе. Одного из них госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте. Предварительно, один человек погиб", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажа, пока пожар ликвидирован.

Всего пострадали 5 человек. Четверым оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.

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