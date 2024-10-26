В Киеве в результате удара российского БпЛА погиб один ребенок — Кличко

Всего пострадали 5 человек.
Российские захватчики нанесли удар по жилому дому в Соломенском районе Киева, в результате чего погибла девочка 2009 года рождения.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Пять пострадавших в доме в Соломенском районе. Одного из них госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте. Предварительно, один человек погиб", — говорится в сообщении.
Кроме того, Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажа, пока пожар ликвидирован.
Всего пострадали 5 человек. Четверым оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по Днепру.
Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.
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