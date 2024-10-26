У Києві вночі пролунала серія вибухів

У столиці працювали сили ППО.
У Києві в ніч проти 26 жовтня пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
"У Києві чутно звуки вибухів", - йдеться ц повідомленні.
Пізніше було повідомлення про повторні вибухи у столиці.
Перед вибухами місцева влада та військові повідомили про загрозу ударних безпілотників для столиці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок удару російського БпЛА загинула одна дитина.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.
Читайте також:
- Влучання у багатоповерхівку в Києві: одна людина загинула, є поранені
- Удар “Шахеда” по багатоповерхівці в Києві: що відбувається на місці (фото, відео)
- Під час ворожої атаки в Києві ударний дрон влучив у багатоповерхівку: що відомо (фото)