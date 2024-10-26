У Києві вночі пролунала серія вибухів

У Києві в ніч проти 26 жовтня пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

"У Києві чутно звуки вибухів", - йдеться ц повідомленні.

Пізніше було повідомлення про повторні вибухи у столиці.

Перед вибухами місцева влада та військові повідомили про загрозу ударних безпілотників для столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок удару російського БпЛА загинула одна дитина.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.