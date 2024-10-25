У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Київ та низку областей у п'ятницю, 25 жовтня, о 20:55 охопила повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Шахеди" на Київщині – курсом на Київ. Кілька груп "шахедів" на Чернігивщині – курсом на захід... "Шахеди" із Сумщини на Чернігівщину. "Шахеди" із Чернігівщини – курсом на захід", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повітряна тривога станом на вечір 25 жовтня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, "Шахеди" у ніч проти 25 жовтня атакували Київ. Було знешкоджено до 15 безпілотників. В одному з районів столиці зафіксовано падіння уламків.