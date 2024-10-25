Влучання у багатоповерхівку в Києві: одна людина загинула, є поранені

Рятувальники вивели з будівлі понад 100 людей.
Ввечері п’ятниці, 25 жовтня, ворожий ударний дрон влучив у верхні поверхи житлового будинку у Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання щонайменше двоє людей отримали травми.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"У будинку в Соломʼянському районі продовжують гасити пожежу на кількох поверхах. Рятувальники вивели з будівлі понад 100 людей", - написав Кличко.
Він додав, що наразі відомо про двох постраждалих у багатоповерхівці в Соломʼянському районі.
"Обом медики надали допомогу на місці. Бригади швидкої чергують біля будинку", - зазначив мер столиці.
Близько 23 години стало відомо, що у будинку в Соломʼянському районі, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим лікарі надали допомогу на місці.
"Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває", - повідомив Кличко.
Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Солом'янському районі частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверхах.
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