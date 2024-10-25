Перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації: у Києві сім чоловіків покарано, ще 19 чекають на рішення суду

До суду скеровано обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік, про підозру повідомлено 51 особі.

У Києві суди винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. Зокрема, мешканця Солом’янського району засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а мешканець столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.

Про це повідомляє поліція Києва.

Загалом від початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі.

Перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації / Фото: Поліція Києва / Facebook

У більшості випадків досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 336, 337 Кримінального кодексу України розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, у Києві помічника голови Подільського ТЦК затримали на хабарі. Він запропонував чоловікові уникнути штрафів за порушення правил військового обліку. Крім того, помічник начальника Подільського ТЦК запропонував цьому чоловікові незаконну відстрочку від мобілізації.

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