У Києві внаслідок удару російського БпЛА загинула одна дитина — Кличко

Російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Соломʼянському районі Києва внаслідок чого загинула дівчинка 2009 року народження.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Пʼятеро постраждалих в будинку в Соломʼянському районі. Одного із них госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці. Попередньо, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кличко повідомив, що у будинку в Соломʼянському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи, наразі пожежа ліквідована.

Всього постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.

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