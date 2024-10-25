В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

"Шахеды" идут целыми группами, предупредили в Воздушных силах.
Киев и ряд областей в пятницу, 25 октября, в 20:55 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Шахеды" в Киевской области — курсом на Киев. Несколько групп "Шахедов" на Черниговщине — курсом на запад... "Шахеды" с Сумщины на Черниговщину. "Шахеды" с Черниговщины – курсом на запад", – говорится в сообщении Воздушных сил.
Напомним, "Шахеды" в ночь на 25 октября атаковали Киев. Были обезврежены до 15 беспилотников. В одном из районов столицы зафиксировано падение обломков.
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