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РФ атаковала Киев: обломки упали на детский сад, есть пострадавшие, 5-летний мальчик — в больнице
В Киеве обломки беспилотника упали на территорию детского сада. Известно о четырёх пострадавших.
В Шевченковском районе Киева обломки беспилотника упали на территорию детского сада. Повреждены здание дошкольного учреждения и соседний пятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о четырёх пострадавших, среди которых — пятилетний мальчик. Двое раненых госпитализированы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В здании детского сада и расположенном рядом пятиэтажном жилом доме выбиты стекла в окнах. По предварительным данным, один человек пострадал. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.
Позже Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы пострадали четыре человека. Двоих из них, в том числе пятилетнего мальчика, медики госпитализировали.
Напомним, 28 ноября Киев подвергся атаке российских беспилотников. В столице раздались взрывы, а последствия падения обломков были зафиксированы в Шевченковском и Соломенском районах.
В Шевченковском районе в результате падения обломков загорелись автомобили на парковке. В Соломенском районе частично разрушилось двухэтажное административное здание. Под его завалами обнаружили тело погибшей женщины.