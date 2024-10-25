Первые приговоры мужчинам за уклонение от мобилизации: в Киеве семь мужчин наказаны, еще 19 ждут решения суда

В суд направлены обвинительные акты в 26 уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет, о подозрении сообщено 51 человеку.

В Киеве суды вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. В частности, житель Соломенского района приговорен к четырем годам лишения свободы, а житель столичной Оболони проведет за решеткой пять следующих лет.

Об этом сообщает полиция Киева.

В целом с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26 уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет. О подозрении сообщено 51 человеку.

Первые приговоры мужчинам за уклонение от мобилизации / Фото: Полиция Киева / Facebook

В большинстве случаев досудебное расследование по уголовным производствам по ст. 336, 337 Уголовного кодекса Украины начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Напомним, в Киеве помощника главы Подольского ТЦК задержали на взятке. Он предложил мужчине избежать штрафов за нарушение правил военного учета. Кроме того, помощник начальника Подольского ТЦК предложил мужчине незаконную отсрочку от мобилизации.

В Сумах штамповали уклонистам фальшивые инвалидности