Первые приговоры мужчинам за уклонение от мобилизации: в Киеве семь мужчин наказаны, еще 19 ждут решения суда

В суд направлены обвинительные акты в 26 уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет, о подозрении сообщено 51 человеку.
В Киеве суды вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. В частности, житель Соломенского района приговорен к четырем годам лишения свободы, а житель столичной Оболони проведет за решеткой пять следующих лет.
Об этом сообщает полиция Киева.
В целом с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26 уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет. О подозрении сообщено 51 человеку.
В большинстве случаев досудебное расследование по уголовным производствам по ст. 336, 337 Уголовного кодекса Украины начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Напомним, в Киеве помощника главы Подольского ТЦК задержали на взятке. Он предложил мужчине избежать штрафов за нарушение правил военного учета. Кроме того, помощник начальника Подольского ТЦК предложил мужчине незаконную отсрочку от мобилизации.
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