Попадания в многоэтажку в Киеве: один человек погиб, есть пострадавшие

Спасатели вывели из здания более 100 человек.

Вечером пятницы, 25 октября, вражеский ударный дрон попал в верхние этажи жилого дома в Соломенском районе Киева. В результате попадания по меньшей мере два человека получили травмы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В доме в Соломенском районе продолжают тушить пожар на нескольких этажах. Спасатели вывели из здания более 100 человек", — написал Кличко.

Он добавил, что известно о двух пострадавших в многоэтажке в Соломенском районе.

"Обоим медики оказали помощь на месте. Бригады скорой дежурят у дома", — отметил мэр столицы.

Около 23 часов стало известно, что в доме в Соломенском районе один человек погиб. Четверым пострадавшим врачи оказали помощь на месте.

"Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается", — сообщил Кличко.

Напомним, в ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара по многоэтажке в Соломенском районе частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах.

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