11 февраля 2021 года в Ровенской области из кранов текла белая вода / Pexels

В Киеве нет проблем с качеством воды – СНБО

В Киеве нет проблем с качеством воды – СНБО

"Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов для обеззараживания воды в соответствии с санитарными требованиями.

Информация, которая начала появляться на некоторых ресурсах, о якобы проблемах с качеством воды – это фейк.



Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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"В сети распространяется информация, что из-за задержек в логистике прекращаются поставки хлора в столичный "Водоканал", и вроде бы это приводит к ухудшению качества питьевой воды. Еще раз подчеркиваем: это неправда. "Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов для обеззараживания воды в соответствии с санитарными требованиями. К тому же уже 40% воды в Киеве обеззараживается без применения хлора, более современными реагентами", — говорится в сообщении.

В ведомстве просят доверять только проверенным источникам. Среди них – Facebook-страница и Telegram-канал КГГА, а также сайт и Facebook-страница "Киевводоканала".

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