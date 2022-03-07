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Появилось видео падения сбитого над Киевом самолета оккупантов

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Появилось видео падения сбитого над Киевом самолета оккупантов

скриншот с видео

Отмечается, что самолет упал в районе Житомирской трассы.

Появилось видео падение сбитого над Киевом самолета оккупантов.

Отмечается, что самолет рухнул в районе Житомирской трассы.

Об этом сообщил паблик "Великий Киев" в Telegram.

Напомним, сегодня вечером, 7 марта, один вражеский самолет был сбит над Киевом системой ПВО, а уже через 40 минут в воздушном бою был сбит второй самолет в окрестностях столицы. "ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", — отметил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

В то же время украинские асы в очередной раз доказали свой профессионализм, под Киевом была сбита и крылатая ракета.

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