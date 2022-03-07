Российские оккупанты в Киевской области обстреляли села и автобус с мирными жителями — прокуратура

Российские оккупанты в Киевской области обстреляли села и автобус с мирными жителями — прокуратура

Люди пытались скрыться из зоны боевых действий, однако их обстреляли оккупанты.

Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус и ряд сел в Киевской области. По этим фактам уже приступили к расследованию.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 7 марта 2022 года вражеские войска произвели минометный обстрел автобуса вблизи села Лютеж Вышгородского района Киевской области. Ранен водитель – военнослужащий Национальной гвардии Украины, который должен был осуществить эвакуацию мирного населения.

Кроме того, утром 7 марта оккупанты обстреляли село Бышев Фастовского района. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, уничтожены транспортные средства.

В селе Победа Бучанского района военные Российской Федерации совершили вооруженное нападение на мирное население и открыли огонь по зданиям населенного пункта. В селе Мощун из стрелкового оружия ранен местный житель. А в Ирпене огнестрельное ранение получила женщина.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается. При процессуальном руководстве органов прокуратуры Киевщины начато расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

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