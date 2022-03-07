Пилот-ас "Призрак Киева" возле Обуховова сбил крылатую ракету: фото

Известный пилот спас сотни человеческих жизней.

Легендарный пилот "Призрак Киева" возле Обухова Киевской области в понедельник, 7 марта, сбил российскую ракету "Калибр" и спас сотни жизней.

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Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Вблизи Обухова "Призрак Киева" сбил крылатую ракету "Калибр" и спас сотни человеческих жизней", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация о гибели украинского летчика-аса, которого называют "Призраком Киева". Однако пилот жив и продолжает защищать Украину.

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