У Києві нема проблем з якістю води - РНБО

"Київводоканал" має достатні запаси реагентів для знезараження води відповідно до санітарних вимог.

Інформація, яка почала зявлятися на деяких ресурсах, про нібито проблеми з якістю води - це фейк.



Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



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"У мережі поширюється інформація, що через затримки у логістиці припиняється постачання хлору до столичного "Водоканалу", і начебто це призводить до погіршення якості питної води. Ще раз наголошуємо: це неправда. "Київводоканал" має достатні запаси реагентів для знезараження води відповідно до санітарних вимог. До того ж, вже 40% води у Києві знезаражується без застосування хлору, більш сучасними реагентами", - йдеться у повідомленні.

У відомстві просять довіряти лише перевіреним джерелам. Серед них - Facebook-сторінка та Telegram-канал КМДА, а також сайт та Facebook-сторінка "Київводоканалу".

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