В Киевском зоопарке за время войны родились двое козлят и двое кошачьих лемуров

В Киевском зоопарке за время войны родились двое козлят и двое кошачьих лемуров

Однако военные действия приводят к ужасному стрессу у животных.

В Киевском зоопарке, несмотря на войну, которую развязала Россия против Украины, заботятся о животных 24/7: в последние дни родились два козлята и два кошачьих лемура.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Киевский зоопарк в настоящее время закрыт для посетителей. Но зоокиперы, ветеринары, инженерная служба и др. круглые сутки находятся на месте.

"Военные действия приводят к ужасному стрессу у животных, поэтому часть перемещена во внутренние вольеры и подземные галереи. Ветеринары следят за их эмоциональным состоянием и в случае необходимости дают успокоительное", — говорится в сообщении.

В настоящее время зоопарк снабжен электроэнергией, водой, теплом и кормами.

"Рационы животных были скорректированы ветеринарной службой заведения в соответствии с общепринятой нормой взаимозаменяемых кормов", — отметили в КГГА.

Напомним, священнику, эвакуирующему людей из Харькова, на руку сел белый голубь.

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