В Киеве на Майдане Незалежности с 7 марта начнут работу фонтаны — КГГА

В Киеве на Майдане Незалежности с 7 марта начнут работу фонтаны — КГГА

Каждое утро фонтаны будут исполнять гимн Украины.

Фонтаны на Майдане Незалежности в Киеве начнут работу уже в начале весны и с завтрашнего утра будут исполнять гимн Украины.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"В режиме вечернего свето-музыкального шоу фонтаны пока не будут работать. Зато с 7 марта фонтаны каждое утро и днем будут исполнять гимн Украины", — говорится в сообщении.

Традиционно фонтаны в Киеве возобновляют работу весной, но позже – в мае.

Напомним, бои идут под Киевом. Город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы и для жизнеобеспечения жителей в сложных условиях военного положения.