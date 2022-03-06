В Киеве на Майдане Незалежности с 7 марта начнут работу фонтаны — КГГА

Каждое утро фонтаны будут исполнять гимн Украины.
Фонтаны на Майдане Незалежности в Киеве начнут работу уже в начале весны и с завтрашнего утра будут исполнять гимн Украины.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
"В режиме вечернего свето-музыкального шоу фонтаны пока не будут работать. Зато с 7 марта фонтаны каждое утро и днем будут исполнять гимн Украины", — говорится в сообщении.
Традиционно фонтаны в Киеве возобновляют работу весной, но позже – в мае.
Напомним, бои идут под Киевом. Город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы и для жизнеобеспечения жителей в сложных условиях военного положения.