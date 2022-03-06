Военные в боевой готовности дать отпор врагу, — Кличко проехался по блокпостам

Мэр Киева, лидер «УДАРа» Виталий Кличко посетил блокпосты на въездах в Киев.

Наши военные, терроборона – в боевой готовности и в решительном настроении дать отпор врагу, заявил он. Об этом Кличко написал в своем телеграмм-канале.

«Бои идут близко от Киева. Город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы. Для жизнеобеспечения жителей в сложных условиях военного положения. Сегодня проехался по некоторым блокпостам, установленным на въездах в Киев. Наши военные, терроборона – в боевой готовности и в решительном настроении дать отпор врагу. Моральный дух – несокрушимый! И сказали, что будут защищать Киев любой ценой», – написал он.

Кличко заверил, что Киев не отдадут.

«Киев – сердце нашего государства Столица Украины сегодня – и форпост свободы всей Европы! Киев мы не отдадим! Сохраняем выдержку! Вместе выстоим! Слава Украине!», - подчеркнул Кличко.