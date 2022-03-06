Из Киева эвакуировали тысячу людей: детей-сирот, детей и взрослых с инвалидностью и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, — Кличко

Из Киева эвакуировали тысячу людей: детей-сирот, детей и взрослых с инвалидностью и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, — Кличко

5 марта из Киева эвакуировали более тысячи человек: детей-сирот, детей и взрослых с инвалидностью и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом лидер УДАРа, мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Город продолжает эвакуировать детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и людей с инвалидностью. Вчера эвакуационным рейсом в Польшу отправили около 1000 киевлян таких категорий. Среди них – и около 200 детей с инвалидностью, 32 из которых передвигаются на креслах колесных», — отметил Кличко

Он добавил, что рейс был организован совместно с Центром взаимопомощи «Спасем Украину».

Кличко сообщил, что в общей сложности такими совместными эвакуационными рейсами в Европу уже отправили более 3000 человек.