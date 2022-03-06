У Києві на Майдані Незалежності від 7 березня запрацюють фонтани - КМДА

Щоранку фонтани виконуватимуть гімн України.
Фонтани на Майдані Незалежності у Києві запрацюють вже на початку весни і від завтра щоранку виконуватимуть гімн України.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
"У режимі вечірнього світло-музичного шоу фонтани поки не працюватимуть. Натомість із 7 березня водограї щоранку і вдень виконуватимуть гімн України", - йдеться у повідомленні.
Традиційно фонтани у Києві відновлюють роботу навесні, але пізніше – у травні.
Нагадаємо, бої точаться під Києвом. Місто акумулює всі ресурси для оборони столиці та для життєзабезпечення мешканців у складних умовах воєнного стану.