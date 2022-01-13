В Киеве коронавирус немного пошел на убыль: статистика на 13 января

В Киеве коронавирус немного пошел на убыль: статистика на 13 января

В столице подтверждено 341 972 случая COVID-19.

По состоянию на утро 13 января в Киеве зафиксировано 997 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 154 случая меньше, чем 12 января(1151 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 341 972 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 323 652 человека ( 1 868 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 8 339 человек (11 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 188 081 случай COVID-19 (376 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 179 066 человек ( 346 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 759 человек (12 за сутки)

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают новый штамм COVID-19 "Омикрон" особенно опасным для невакцинированных.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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