Принял решение делать кесарево сечение: в Киеве из-за ошибки акушера скончался новорожденный ребенок

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправиться на срок до трех лет.

В Киеве отстранили от работы и отправили под суд врача-акушера-гинеколога, подозреваемого в смерти новорожденного.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как стало известно, еще в мае 2020 года во время родов медик сделал неправильную оценку данных плода и провел кесарево сечение. В результате чего ребенок получил непоправимые изменения в центральной нервной системе, от которых через 55 дней скончался.

“По указанному факту было начато уголовное производство и назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила причинно-следственную связь между действиями медика и смертью младенца. Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст. 140 ("Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло за собой тяжкие последствия несовершеннолетнему") УК Украины", — рассказали в прокуратуре.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправиться на срок до трех лет.

Напомним, что Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором говорится о повышении минимальной заработной платы врачам и медперсоналу.

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