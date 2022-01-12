Оружие, наркотики и деньги: в Киеве разоблачили сутенеров и проституток, работавших на них

Оружие, наркотики и деньги: в Киеве разоблачили сутенеров и проституток, работавших на них

Четырех подозреваемых задержали.

В Киеве разоблачили преступную группу, организовывавшую секс-бизнес. К преступлению причастны 8 человек, возрастом 18-54 года.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

По данным следствия, преступную схему организовали 8 подозреваемых. Они подыскивали девушек, которые оказались в бедственном положении и предлагали им заниматься проституцией.

Девушки обслуживали клиентов на съемных квартирах. Их услуги стоили от 1500 до 5000 грн. Полиция провела обыски в квартирах организаторов секс-бизнеса.

Оттел коммуникации полиции Киева

"Изъято оружие, 45 патронов, полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, пакет с веществом растительного происхождения, денежные средства в иностранной и национальной валюте, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, банковские карты и черновики", — сообщили в полиции.

Оттел коммуникации полиции Киева

Четырех подозреваемых уже задержали. По другим правоохранители собирают доказательства. Что касается проституток, то на них составили десять административных протоколов по статье 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – занятие проституцией.

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