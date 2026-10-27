После атаки на мост в Киеве запускают дополнительные электрички между берегами: полное расписание на 27–30 октября

Kyiv City Express / © "Укрзализныця"

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После ночной российской атаки на Киев 27 октября, в результате которой поврежден Южный мост и инфраструктура метрополитена, «Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Южный мост и метро после атаки на Киев: что сообщил Корецкий

В ночь на 27 октября российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, основной удар пришелся на Киев, под атакой также находились 10 областей. Один человек погиб, не менее 16 пострадали.

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«Есть попадание в Южный мост и метрополитен. По информации Воздушных сил, враг применил к 16 баллистическим ракетам», — сообщил Корецкий.

После атаки движение по Южному мосту перекрыли в обоих направлениях. По словам главы правительства, другие переправы через Днепр продолжают работать, однако нагрузка на них существенно выросла.

«Людям нужно свободное движение с одного берега на другой. Другие мосты работают, но нагрузка на них выросла», — отметил премьер.

Корецкий сообщил, что поручил Министерству восстановления, инфраструктуры и транспорта ускорить работу по восстановлению Южного моста. По его словам, правительство будет оказывать необходимое содействие.

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Из-за повреждений инфраструктуры изменилась и работа метро. «Зеленая» линия сейчас работает от станции «Сырец» до «Выдубичей», а дальше в направлении «Красного хутора» поезда не курсируют. Станции метро продолжают работать как укрытие.

Чтобы частично компенсировать транспортные ограничения, в столице запустили временный автобусный маршрут и увеличил количество автобусов на маршрутах через Дарницкий мост.

Kyiv City Express 27–30 октября: расписание дополнительных рейсов

Как сообщил Сергей Корецкий, правительство вместе с «Укрзализныцей» запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы наибольшей нагрузки. Первые дополнительные поезда выйдут на маршрут вечером 27 октября.

«С Укрзализныцей оперативно запускаем дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик уже с сегодняшнего вечера», — сообщил премьер-министр.

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Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу по маршруту Выдубичи — Березняки — Дарница — Русановка — Левобережная — Никольская Слободка — Воскресенка — Радужный — Почайная и обратно. Таким образом, они будут пересекать Днепр Дарницким и Северным мостами.

Вечером 27-30 октября предусмотрено 10 дополнительных рейсов:

Д07: Выдубичи (15:57) — Дарница (16:08) — Почайная (16:44);

Д08: Почайная (15:59) — Дарница (16:25) — Выдубичи (16:52);

Д09: Почайная (16:59) — Дарница (17:26) — Выдубичи (17:45);

Д10: Выдубичи (17:00) — Дарница (17:11) — Почайная (17:44);

Д11: Выдубичи (17:53) — Дарница (18:04) — Почайная (18:44);

Д12: Почайная (17:59) — Дарница (18:24) — Выдубичи (18:44);

Д13: Выдубичи (18:55) — Дарница (19:07) — Почайная (19:43);

Д14: Почайная (18:59) — Дарница (19:24) — Выдубичи (19:46);

Д15: Выдубичи (19:58) — Дарница (20:10) — Почайная (20:45);

Д16: Почайная (19:59) — Дарница (20:24) — Выдубичи (20:42).

С 28 по 30 октября дополнительные рейсы будут курсировать также в утренние часы:

Д01: Выдубичи (05:52) — Дарница (06:06) — Почайная (06:44);

Д02: Почайная (05:59) — Дарница (06:24) — Выдубичи (06:44);

Д03: Выдубичи (06:52) — Дарница (07:06) — Почайная (07:44);

Д04: Почайная (06:59) — Дарница (07:24) — Выдубичи (07:44);

Д05: Выдубичи (07:52) — Дарница (08:04) — Почайная (08:44);

Д06: Почайная (07:59) — Дарница (08:24) — Выдубичи (08:44).

В «Укрзализныце» отметили, что благодаря сочетанию регулярных и дополнительных поездов интервал движения в часы пик на этом маршруте составит от 15 минут.

Kyiv City Express после атаки: откуда отправляются поезда и как изменят транспорт в Киеве

В «Укрзализныце» уточнили, что на станции Выдубичи дополнительные поезда будут отправляться из колеи №3А, а на станциях Дарница и Почайная — из колеи №3.

На станции Березняки поезда, которые будут курсировать в направлении Выдубичи — Дарница, будут прибывать на путь №4 третьей платформы.

По словам Сергея Корецкого, местные власти должны следить за нагрузкой на транспортную систему столицы и при необходимости запускать дополнительный наземный транспорт к станциям метро и городской электрички, которые продолжают работать.

«Люди должны нормально добраться на работу и домой, пока мост восстанавливают», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, после ночной российской атаки 27 октября в Киеве перекрыли движение по Южному мосту и сменили работу общественного транспорта. Из-за ограничений на «зеленой» линии метро столичные власти усилили автобусные маршруты и направили дополнительный транспорт через Дарницкий мост.

Из — за перекрытия Южного моста и изменений в работе метро в столице образовались многокилометровые пробки. Особенно сложна была ситуация с движением между левым и правым берегами, а стоимость поездок на такси существенно возросла.

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