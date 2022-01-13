У Києві коронавірус трохи пішов на спад: статистика на 13 січня

У Києві коронавірус трохи пішов на спад: статистика на 13 січня

Загалом у столиці підтверджено 341 972 випадки COVID-19.

Станом на ранок 13 січня у Києві зафіксовано 997 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 154 випадки менше, ніж 12 січня (1 151 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 341 972 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 323 652 людини ( 1 868 за добу)

людини ( за добу) померли 8 339 людей (11 за добу)

У Київській області зафіксовано 188 081 випадок COVID-19 (376 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 179 066 людей ( 346 за добу)

людей ( за добу) померли 4 759 людей (12 за добу)

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають новий штам COVID-19 "Омікрон" особливо небезпечним для невакцинованих.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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