В центре Киева на глазах у фармацевта иностранец ограбил аптеку: фото

В центре Киева на глазах у фармацевта иностранец ограбил аптеку: фото

Иностранцу грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве на Крещатике иностранец ограбил аптеку. Он разбил входную дверь, ворвался в заведение и на глазах у фармацевта украл деньги из кассы.

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Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

По данным следствия, мужчина камнем разбил стекло в дверях и ворвался в помещение аптеки. Там он украл из кассы 1500 грн. Во время грабежа в помещении была работница аптеки, которая убеждала мужчину остановиться, однако он не реагировал.

Отдел коммуникации полиции Киева

Мужчина скрылся из помещения, однако уже через несколько минут его задержали. Личность злоумышленника установили. Это – 23-летний иностранец. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Оттел коммуникации полиции Киева

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