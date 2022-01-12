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В центре Киева на глазах у фармацевта иностранец ограбил аптеку: фото

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В центре Киева на глазах у фармацевта иностранец ограбил аптеку: фото

Оттел коммуникации полиции Киева

Иностранцу грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве на Крещатике иностранец ограбил аптеку. Он разбил входную дверь, ворвался в заведение и на глазах у фармацевта украл деньги из кассы.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

По данным следствия, мужчина камнем разбил стекло в дверях и ворвался в помещение аптеки. Там он украл из кассы 1500 грн. Во время грабежа в помещении была работница аптеки, которая убеждала мужчину остановиться, однако он не реагировал.

© Отдел коммуникации полиции Киева
Отдел коммуникации полиции Киева

Мужчина скрылся из помещения, однако уже через несколько минут его задержали. Личность злоумышленника установили. Это – 23-летний иностранец. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

© Оттел коммуникации полиции Киева
Оттел коммуникации полиции Киева

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