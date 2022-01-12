В Киеве вспыхнул пожар в общежитии из-за включенного обогревателя

Соседи в пожаре обвиняют жительницу одной из комнат, которая якобы забыла выключить электрообогреватель, когда ушла на работу.

В одном из многоэтажных домов Киева вспыхнул пожар из-за электрообогревателя, который забыла выключить жительница.

Об этом сообщает ГСЧС Киева.

Инцидент произошел по ул. Бажовой, 9А, что в Днепровском районе столицы. По словам пожарных, возгорание возникло на первом этаже 4-этажного жилого дома.

На момент прибытия пожарных в комнате никого не было. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как пишет Novyny.live, пожар произошел из-за невнимательности жительницы, которая ушла на работу и оставила включенный электрообогреватель.