В Киеве вспыхнул пожар в общежитии из-за включенного обогревателя

Соседи в пожаре обвиняют жительницу одной из комнат, которая якобы забыла выключить электрообогреватель, когда ушла на работу.
В одном из многоэтажных домов Киева вспыхнул пожар из-за электрообогревателя, который забыла выключить жительница.
Об этом сообщает ГСЧС Киева.
Инцидент произошел по ул. Бажовой, 9А, что в Днепровском районе столицы. По словам пожарных, возгорание возникло на первом этаже 4-этажного жилого дома.
На момент прибытия пожарных в комнате никого не было. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Как пишет Novyny.live, пожар произошел из-за невнимательности жительницы, которая ушла на работу и оставила включенный электрообогреватель.
Напомним, что в Винницкой области из-за укорочения загорелся дом, в результате пожара погиб мужчина.
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