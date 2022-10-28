В Киеве и области сегодня не будет света – ДТЭК

В Киеве и Киевской области в пятницу, 28 октября, продолжатся экстренные отключения света. Они могут длиться более четырех-шести часов из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме.

Об этом предупредили в ДТЭК "Киевские электросети" и "Укрэнерго".

Графики стабилизационных отключений, которые были составлены накануне, больше неактуальны. Когда, кому и на сколько будут отключать свет – неизвестно.

Украинцев просят потреблять электроэнергию умеренно, включать энергоемкие приборы поочередно. Кроме того, необходимо максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Напомним, в Киевской области могут ограничивать поставки электроэнергии дольше, чем на 4 часа. Местным жителям советуют подготовить заранее фонарик, спички, свечи. Также стоит купить радиоприемник и адаптер для телефона в авто, произвести запас продуктов длительного хранения, воды.

Чёткого графика не будет: Киев и области без света из-за ночных обстрелов

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