В Буче под Киевом пес упал в трехметровый колодец и чуть не погиб: фото, видео

Собака теряла силы и уже не могла держаться на плаву.

В Буче под Киевом патрульные спасли упавшего в трехметровый колодец стаффордширского терьера.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, обеспокоенная жительница Бучи обратилась к стражам порядка и сообщила, что ее любимец попал в техническую яму с водой.

Испуганная женщина рассказала, что ее пес теряет силы и уже не может держаться на плаву.

На помощь домашнему любимцу пришли патрульные полицейские Олег Коцюк и Даниил Медведь.

Полицейские вытащили из воды обессиленное животное и отдали его владелице.

Напомним, спасатели показали адские кадры ликвидации последствий атаки дронов-камикадзе по объекту энергетики в Киевской области.

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