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В Киеве переименовали еще более 40 улиц — список

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В Киеве переименовали еще более 40 улиц — список

Фото: Сайт Виталия Кличко

Киевсовет на сегодняшнем заседании принял решение о переименовании.

В столице переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Какие улицы переименовали в Киве на этот раз:

  • улица Славгородская – улица имени погибшего Героя русско-украинской войны Дениса Антипова;
  • улица Карла Маркса – улица Иоганна Вольфганга Гете;
  • площадь Амурская – площадь Васильковская;
  • улица Пушкинская – улица Евгения Чикаленко;
  • улица Некрасовская – улица Ивана Драча;
  • улица Краснодарская – улица Голды Меир;
  • улица Астраханская – улица Кастуся Калиновского;
  • улица Багратиона — улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
  • переулок Московский – переулок Павла Ли;
  • переулок Александра Бестужева – переулок Кузьмы Скрябина;
  • площадь Героев Бреста – площадь Чернобаевская;
  • улица Маршала Тимошенко – улица Левка Лукьяненко;
  • улица Александра Матросова – улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

"Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Наименования, получившие самую большую поддержку, были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование", — добавил Кличко.

Напомним, в Киевской области применяются ограничения поставки электроэнергии, которые могут длиться дольше 4 часов.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
600
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