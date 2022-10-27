В Киеве переименовали еще более 40 улиц — список

Киевсовет на сегодняшнем заседании принял решение о переименовании.
В столице переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Какие улицы переименовали в Киве на этот раз:
- улица Славгородская – улица имени погибшего Героя русско-украинской войны Дениса Антипова;
- улица Карла Маркса – улица Иоганна Вольфганга Гете;
- площадь Амурская – площадь Васильковская;
- улица Пушкинская – улица Евгения Чикаленко;
- улица Некрасовская – улица Ивана Драча;
- улица Краснодарская – улица Голды Меир;
- улица Астраханская – улица Кастуся Калиновского;
- улица Багратиона — улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
- переулок Московский – переулок Павла Ли;
- переулок Александра Бестужева – переулок Кузьмы Скрябина;
- площадь Героев Бреста – площадь Чернобаевская;
- улица Маршала Тимошенко – улица Левка Лукьяненко;
- улица Александра Матросова – улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.
"Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Наименования, получившие самую большую поддержку, были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование", — добавил Кличко.
Напомним, в Киевской области применяются ограничения поставки электроэнергии, которые могут длиться дольше 4 часов.
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