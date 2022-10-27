Трудный день: в Киеве и области более 1,5 миллиона человек остались без электричества

Энергетики делают все возможное, чтобы справиться с последствиями обстрелов.

В четверг, 27 октября, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в Киеве и области более 1,5 миллиона человек остались без электроснабжения.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Он подчеркнул, что из-за российских обстрелов по украинской энергетической инфраструктуре нужно было на 40% снизить потребление электричества. Из-за проблем без электричества остались центральные регионы Украины – Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области.

"В Киеве на данный момент отключено 159 тыс. домов, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи бизнесов, которые теряют возможность работать на нашу экономику. При таких экстренных аварийных отключениях никак (даже совершенные) графики не работают", – подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что ситуация в Киевской области еще хуже. Там 58 тыс. потребителей отключены на сегодняшний день и более 500 тыс. за сегодня.

Коваленко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы справиться с последствиями российских обстрелов.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры

Российские террористы от 10 октября регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому во многих украинских регионах часто отсутствует электроснабжение.

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в Киеве и области 27 октября наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что отключения света могут продолжаться и более 4 часов.

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