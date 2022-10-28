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В Киевской области сегодня могут раздаться взрывы: названы районы и причина

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В Киевской области сегодня могут раздаться взрывы: названы районы и причина

Фото: Associated Press

В регионе проведут взрывные работы и разминирование.

Сегодня, 28 октября, в Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах Киевской области жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"С 9:00 до 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов на территории Рокитнянской громады планируется проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Бучанском и Вышгородском районах в течение дня саперы будут проводить плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

"Просим жителей области сохранять спокойствие и взвешенность", – отметили в администрации.

Разминирование Киевщины

В Киевской области саперы проверили основные дороги и обезопасили инфраструктуру. На разминирование лесов уйдет около года.

В общей сложности пиротехнические подразделения уже обезвредили в Киевской области по меньшей мере 48 тысяч взрывоопасных предметов.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
311
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