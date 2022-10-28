У Києві та області сьогодні не буде світла - ДТЕК

У Києві та Київській області в п'ятницю, 28 жовтня, продовжаться екстрені відключення світла. Вони можуть тривати понад чотири-шість годин через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі.

Про це попередили в ДТЕК "Київські електромережі" та "Укренерго".

Графіки стабілізаційних відключень, які були складені напередодні, більше неактуальні. Коли, кому і на скільки відключатимуть світло - невідомо.

Українців просять споживати електроенергію помірно, вмикати енергоємні прилади по черзі. Крім того, необхідно максимально знизити споживання електроенергії зранку від 06:00 до 11:00 та ввечері від 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, у Київській області можуть обмежувати постачання електроенергії довше, ніж на 4 години. Місцевим мешканцям радять підготувати заздалегідь ліхтарик, сірники, свічки. Також варто придбати радіоприймач і адаптер для телефона в авто, зробити запас продуктів довготривалого зберігання, води.

Справедливого і точного графіку не буде: Київ і області без світла через нічні обстріли

Читайте також: