Важкий день: у Києві та області понад 1,5 мільйона осіб залишились без електрики

У четвер, 27 жовтня, через обстріли енергетичної інфраструктури у Києві та області понад 1,5 мільйона осіб залишилися без електропостачання.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Він наголосив, що через російські обстріли по українській енергетичній інфраструктурі потрібно було на 40% зменшити споживання електрики. Через проблеми без електрики залишились центральні регіони України - Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області.

"В Києві на зараз відключені 159 тис. осель, а за день більше 320 тис. А це десь мільйон киян, які не можуть нормально планувати свій день, нормально працювати, це тисячі бізнесів, які втрачають можливість працювати на нашу економіку. За таких екстрених аварійних відключень ніякі (навіть досконалі) графіки не працюють", - наголосив Коваленко.

Він додав, що ситуація на Київщині ще гірша. Там 58 тис. споживачів відключені на зараз і більше 500 тис. за сьогодні.

Коваленко наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб подолати наслідки російських обстрілів.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури

Російські терористи від 10 жовтня регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Через це у багатьох українських регіонах часто відсутнє електропостачання.

Через обстріли енергетичної інфраструктури у Києві та області 27 жовтня спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що відключення світла можуть тривати і понад 4 години.

Читайте також: