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На Київщині сьогодні можуть лунати вибухи: названо райони і причину

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На Київщині сьогодні можуть лунати вибухи: названо райони і причину

Фото: Associated Press

У регіоні проведуть вибухові роботи та розмінування.

Сьогодні, 28 жовтня, у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київської області жителі можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Від 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

"Просимо жителів області зберігати спокій та виваженість", - зазначили в адміністрації.

Розмінування Київщини

У Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На розмінування лісів потрібно близько року.

Загалом піротехнічні підрозділи вже знешкодили на Київщині щонайменше 48 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
357
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