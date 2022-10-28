На Київщині сьогодні можуть лунати вибухи: названо райони і причину

У регіоні проведуть вибухові роботи та розмінування.
Сьогодні, 28 жовтня, у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київської області жителі можуть чути звуки вибухів.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
"Від 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
"Просимо жителів області зберігати спокій та виваженість", - зазначили в адміністрації.
Розмінування Київщини
У Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На розмінування лісів потрібно близько року.
Загалом піротехнічні підрозділи вже знешкодили на Київщині щонайменше 48 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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