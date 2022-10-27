У Бучі під Києвом пес упав до триметрового колодязя і ледь не загинув: фото, відео

Собака втрачав сили і вже не міг триматися на плаву.
У Бучі під Києвом патрульні врятували стаффордширського тер’єра, який впав до триметрового колодязя.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За його словами, стурбована жителька Бучі звернулась до правоохоронців і сповістила, що її улюбленець потрапив до технічної ями з водою.
Налякана жінка розповіла, що її пес втрачає сили і вже не може триматися на плаву.
На допомогу домашньому улюбленцю прийшли патрульні поліцейські Олег Коцюк та Данило Медвідь.
Поліцейські витягли з води знесилену тварину та віддали її власниці.
Нагадаємо, рятувальники показали пекельні кадри ліквідації наслідків атаки дронів-камікадзе по об'єкту енергетики на Київщині.
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